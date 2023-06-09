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Общество

День России в «Михайловском» будут праздновать три дня

На новую выставку, спектакли, а также на фольклорную и культурно-познавательные программы, приуроченные к празднованию Дня России, приглашает жителей и гостей региона Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Уже в завтрашней афише значатся три события. Первое из них по времени – интерактивное театрализованное действо «Деревенский Пушкин», основанное на местном фольклоре и фрагментах из произведений Александра Сергеевича, в первую очередь произведений, созданных в годы его Михайловской ссылки. Вторая программа, которую также можно посетить в субботу, 10 июня, – конная экскурсия «Катит по-прежнему телега»: небольшое, но познавательное путешествие по старой лесной дороге. Завтра же гости музея смогут стать зрителями моноспектакля «Сказки пушкинской поры». Фольклорные миниатюры, записанные в 1927 году в сельце Михайловском известным исследователем-лингвистом Василием Чернышёвым, исполняет сотрудник Пушкинского заповедника, лауреат конкурсов сказителей Алёна Осипова; спектакль идёт на подлинном псковском наречии, частично сохранившемся в здешних местах и по сию пору.

Кроме того, в афишу ко Дню России в Пушкинском заповеднике включили спектакль «Колобок» музейного театра «Петрушкина баловня» (11 июня), культурно-просветительную программу «Делу время, потехе час» о сказках, «живущих» в привычных нам бытовых вещах (12 июня), фотовыставку «Пушкинские музеи России» (12 июня).

Подробнее о месте, времени и других подробностях тех или иных событий, запланированных в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» на предстоящие дни, можно узнать на официальном сайте учреждения или в экскурсионном бюро по телефонам (8 811-46) 2-23-21 и 2-26-09 в часы работы музея.

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