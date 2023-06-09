Псковские рестораторы прокомментировали работу «наливаек»

15:15, 09 июня 2023, ПАИ

Псковские рестораторы прокомментировали работу «наливаек» в регионе. Они считают, что новые ограничения могут ударить и по остальному общепиту. Об этом пишет «АиФ-Псков».

Напомним, в России на этой неделе произошло массовое отравление напитком «Мистер сидр».

Стоит уточнить, что в Псковской области продажа алкоголя запрещена в кафе и барах, площадь которых составляет менее 40 квадратных метров. Речь идёт о тех точках общепита, которые находятся рядом с жилыми домами или в них.

Псковские рестораторы уверены, что ограничения ни по времени, ни по площади не смогут решить проблему с псевдокафе.

«Нужно жёстче подходить к классификации предприятий общественного питания, где можно торговать алкоголем. Должно быть место, должны быть столики, и не пластмассовые, алкоголь должны наливать не в пластмассовый стаканчик», – объяснил член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Андрей Филатов.

Председатель регионального отделения «Деловой России», ресторатор Станислав Оссовский отметил, что необходимо обращать внимание на количество работающего персонала и наличие поваров, есть ли еда в кафе. Он подчеркнул, что «наливайки» используют «лазейку» в законодательстве и под видом кафе занимаются розничной продажей спиртного, из-за чего нормальные кафе теряют клиентов.

Как уточнил Андрей Филатов, и рестораны, и «наливайки» находятся в равных условиях по получению лицензии на общественное питание. А сертификацию можно пройти добровольно, и «наливайки» обходят её стороной.

О том, что собственник должен отвечать за качество алкоголя и поведение своих гостей и что боятся потерять рестораторы в отличие от «наливаек», читайте здесь.