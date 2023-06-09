Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские рестораторы прокомментировали работу «наливаек»

Псковские рестораторы прокомментировали работу «наливаек» в регионе. Они считают, что новые ограничения могут ударить и по остальному общепиту. Об этом пишет «АиФ-Псков».

Напомним, в России на этой неделе произошло массовое отравление напитком «Мистер сидр».

Стоит уточнить, что в Псковской области продажа алкоголя запрещена в кафе и барах, площадь которых составляет менее 40 квадратных метров. Речь идёт о тех точках общепита, которые находятся рядом с жилыми домами или в них.

Псковские рестораторы уверены, что ограничения ни по времени, ни по площади не смогут решить проблему с псевдокафе.  

Фото ПАИ. На фото Андрей Филатов

«Нужно жёстче подходить к классификации предприятий общественного питания, где можно торговать алкоголем. Должно быть место, должны быть столики, и не пластмассовые, алкоголь должны наливать не в пластмассовый стаканчик», – объяснил член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Андрей Филатов.

Фото ПАИ. На фото Станислав Оссовский

Председатель регионального отделения «Деловой России», ресторатор Станислав Оссовский отметил, что необходимо обращать внимание на количество работающего персонала и наличие поваров, есть ли еда в кафе. Он подчеркнул, что «наливайки» используют «лазейку» в законодательстве и под видом кафе занимаются розничной продажей спиртного, из-за чего нормальные кафе теряют клиентов.

Как уточнил Андрей Филатов, и рестораны, и «наливайки» находятся в равных условиях по получению лицензии на общественное питание. А сертификацию можно пройти добровольно, и «наливайки» обходят её стороной.

О том, что собственник должен отвечать за качество алкоголя и поведение своих гостей и что боятся потерять рестораторы в отличие от «наливаек», читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 июня 2023

Что положить в отпускную аптечку, порекомендовали псковичам
09 июня 2023

Колесо обозрения. Готовится к эфиру 116-й выпуск «Псковского телеграма»
09 июня 2023

Губернатор поддержал инициативы Псковоблсовпрофа в части соцподдержки трудящихся
09 июня 2023

Российские эксперты сферы охраны объектов культурного наследия приедут в Псков на межрегиональный форум
09 июня 2023

Зарядка должна войти в привычку наряду с умыванием – псковский врач
09 июня 2023

Штормовое предупреждение объявили в Псковской области из-за заморозков
09 июня 2023

Проекты в транспортной и дорожной сфере Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
09 июня 2023

Жителям Псковской области разъяснили, куда обращаться при обнаружении свалки

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...