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Общество

Приобрести автобусы на 300 миллионов рублей планирует Псковская область

Приобрести автобусы на 300 миллионов рублей планирует Псковская область. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на брифинге в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ

«Мы приняли участие в программе по получению специального казначейского кредита на приобретение ещё большой партии автобусов, то есть сейчас идёт активная работа. Минтранс уже согласовал нам первичные документы, осталось получить согласование Минфина, и тогда, я думаю, что всё должно получится у нас», – рассказал Станислав Стармолотов.

Он отметил, что сейчас также работают над ещё одной федеральной программой.

«Это взаимодействие с государственной лизинговой компанией. У нас направлена заявка, она принята и сейчас находится в работе, на десять автобусов по системе государственного лизинга», – отметил Станислав Стармолотов.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу регональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень.

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