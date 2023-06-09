Приобрести автобусы на 300 миллионов рублей планирует Псковская область

18:06, 09 июня 2023, ПАИ

Приобрести автобусы на 300 миллионов рублей планирует Псковская область. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Мы приняли участие в программе по получению специального казначейского кредита на приобретение ещё большой партии автобусов, то есть сейчас идёт активная работа. Минтранс уже согласовал нам первичные документы, осталось получить согласование Минфина, и тогда, я думаю, что всё должно получится у нас», – рассказал Станислав Стармолотов.

Он отметил, что сейчас также работают над ещё одной федеральной программой.

«Это взаимодействие с государственной лизинговой компанией. У нас направлена заявка, она принята и сейчас находится в работе, на десять автобусов по системе государственного лизинга», – отметил Станислав Стармолотов.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу регональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень.