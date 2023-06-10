Замглавы Печорского района: У гостей Псковской регаты есть возможность приобщиться к кругу увлечённых людей

13:10, 10 июня 2023, ПАИ

Первый заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев поблагодарил организаторов Псковской парусной регаты, благодаря силам и энтузиазму которых она проходит.

Он также отметил, что у гостей регаты есть отличная возможность приобщиться к кругу увлечённых парусным спортом людей. «Вы счастливые люди. И мы все разделяем вашу радость», - добавил Зайцев.

Напомним, сегодня на Псковском озере в Печорском районе дан старт XIX Псковской парусной регате.

До 13 июня здесь пройдут:

– международные соревнования – этап Кубка Европы в классе яхт «Микро» (ЕКП Министерства спорта РФ), этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2.4 метра» (ЕКП МС);

– межрегиональные соревнования – Ганзейскую Псковскую парусную регату в юношеских классах яхт «Оптимист», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Зум 8», «Лазер», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7» (ЕКП МС №31000), этап Кубка России в классе яхт «Летучий Голландец» (ЕКП МС №30885);

– региональные соревнования в свободном классе крейсерских яхт «Четвертьтонник» и Open 800, Minitonner, T-2;

– этап Кубка России по инклюзивному парусному спорту в классе «Яркат».