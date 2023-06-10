Монтаж подъёмников для маломобильных граждан начался в подземном переходе в Великих Луках
Монтаж подъёмных платформ для маломобильных граждан начался в подземном пешеходном переходе в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале Luki-News.
После их установки объект будет полностью введён в эксплуатацию.
Ранее врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов ответил на вопрос, связанный с провалом дороги на перекрёстке Ленина – Дьяконова.
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10 июня 2023
Монтаж подъёмников для маломобильных граждан начался в подземном переходе в Великих Луках