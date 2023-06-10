Монтаж подъёмников для маломобильных граждан начался в подземном переходе в Великих Луках

18:44, 10 июня 2023, ПАИ

Монтаж подъёмных платформ для маломобильных граждан начался в подземном пешеходном переходе в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале Luki-News.

После их установки объект будет полностью введён в эксплуатацию.

Ранее врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов ответил на вопрос, связанный с провалом дороги на перекрёстке Ленина – Дьяконова.