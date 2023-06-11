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Культура

ВИДЕО. В Пскове прошёл второй день всероссийского хорового фестиваля

Второй день программы Всероссийского хорового фестиваля имени Михаила Гривского завершился в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в ТКД по региону.

Так, на мероприятии выступили сводный хор коллективов из Москвы, Подольска, Петрозаводска и Пскова под управлением художественного руководителя и дирижёра Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского Александра Амерханова.

 

Помимо этого, на фестивале свои номера представили камерный хор Академии хорового искусства имени В. С. Попова, хор Подольской филармонии, хор Петрозаводского государственного университета, архиерейский хор Псково-Печерского монастыря, ансамбль русской музыки «Псков».

 

Завтра на фестивале выступит Государственный академический Северный народный хор.

Напомним, Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского открылся в Пскове 9 июня. Своим талантом перед псковичами и гостями города блистали Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, мужской хор «Всехсвятский» прихода храма в честь Всех Святых (Минск), Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, солисты Александра Санникова, Сергей Севастьянов, Чингис Баиров. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке. Программа мероприятия здесь

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