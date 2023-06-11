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Пётр Налич рассказал псковичам, над каким альбомом он сейчас работает

Музыкант и композитор Пётр Налич рассказал псковичам, над каким альбомом он сейчас работает. Об этом он сообщил в интервью «АиФ-Псков».

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

По его словам, сейчас идёт работа над альбомом по мотивам пьесы Юлия Кима по поэме Блока «Двенадцать», сделанным как саундтрек музыкального спектакля, который частично ставился в государственном институте театрального искусства и в студенческом театре, причём разными режиссёрами.

«Сейчас мы с моим другом Германом Могилевским переделываем немножко всю музыкально-драматическую часть. Мы собираем на этот альбом деньги на «Планете», – отметил он и добавил, что запись альбома для него бывает изматывающим процессом. 

«Есть какой-то момент, когда вдруг начинает не получаться, и ты думаешь, что что-то сделал не так. Иногда начинаешь впадать в панику. Может быть, надо аранжировку поменять? Может, надо музыкантов других взять? Может, надо студию поменять? Может, мне надо месяц просто не слушать этот материал? Иногда помогает, когда приедается, замыливается ухо и ты не понимаешь уже вообще, хорошо это или плохо сыграно. Так что бывают сложные моменты. Но в целом, конечно, радость, счастье – записывать музыку», – заключил Пётр Налич. 

Полностью с интервью можно ознакомиться на сайте «АиФ-Псков».

Напомним, что музыкальный коллектив Петра Налича выступил на главной сцене Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском, которые проходили с 2 по 4 июня.

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