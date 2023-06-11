Студенты ПсковГУ стали участниками проекта по привлечению инвесторов в Псковскую область

14:29, 11 июня 2023, ПАИ

Студенты-участники совместного проекта правительства Псковской области и ПсковГУ «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края» посетили Островский и Пушкиногорский районы с целью сбора актуальной информации для подготовки инвестиционных паспортов этих муниципальных образований. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

В ходе поездки в Островский район ребята приняли участие в совещании администрации района, а также посетили котельную Острова, Островский многопрофильный колледж, спортивно-оздоровительный центр «Юность», познакомились со швейным производством фабрики «Кампотекс» и осмотрели городские достопримечательности.

В Пушкиногорском районе для участников проекта организовали экскурсии на производства маслодельно-сыродельного завода, в котельную, сидродельню «Заповедник», «Столбушинский продукт», а также поездку в Михайловское.

Напомним, 14 студентов 2-3 курсов бакалавриата направлений подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью», «Дизайн» участвуют в совместном проекте правительства Псковской области и Псковского государственного университета «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края». Цель проекта – отразить инвестиционную привлекательность по основным запросам инвестора, разработав типовую форму и визуальный образ инвестиционных паспортов муниципальных образований Псковской области.