Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Встреча с однокурсниками в корне изменила мою жизнь»: выпускница ПсковГУ – о студенческих годах

Серию публикаций о выпускниках ПсковГУ 2023 года продолжают размещать на сайте вуза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

На фото Алина Александрова. Фото: пресс-служба ПсковГУ

На этот раз своей историей студенчества поделилась выпускница этого года направления «дошкольное образование и социальная педагогика» Алина Александрова.

Одним из самых ярких моментов студенчества она считает первую встречу с одногруппниками и преподавателями. «Эти люди за пять лет обучения стали родными. Встреча с ними в корне изменила мою жизнь: появились новые друзья, новые мысли, идеи, новые направления деятельности. Некоторые из них даже заставили пересмотреть свои взгляды на жизнь и на мир, на людей вокруг», – поделилась Алина Александрова.

В вузе обратили внимание, что за время обучения выпускница вынесла для себя важный урок: на людей можно и нужно полагаться. «Во всём мире ты не один умнее всех, сильнее всех: люди рядом – твоя поддержка и опора. Нужно уметь доверять, нужно уметь распределять силы и обязанности, тогда всё получится», – рассказала она.

После получения диплома Алина Александрова планирует попробовать себя в разных направлениях и уже тогда определиться, чем хочет заниматься в профессиональном плане. Девушка признаётся, что у неё уже есть ряд предложений о работе.

Главным своим достижением, полученным в вузе, выпускница считает управленческие компетенции. По её словам, ещё со школьных времён и до самого выпуска из университета она выбрала роль лидера коллектива. «Сначала я стала им просто «по бумажкам». Но потом моя группа и я сама доказали, что даже без официального распоряжения я есть и буду тем лидером, который поведёт не за собой, а вместе, наравне с собой. Я встану горой за свою группу в целом и за каждого студента в отдельности. Я считаю, этим можно гордиться!» – подчеркнула она.

Опираясь на свой опыт и пройденный путь в вузе, Алина Александрова советует абитуриентам сначала думать, а потом делать, а выпускникам – найти себя в жизни. «Идите вперёд и иногда оглядывайтесь назад, но не на ошибки или неудачи, а на опыт и воспоминания. Удачи!» – заключила она.

Ранее о самых ярких моментах студенчества рассказала выпускница ПсковГУ Анна Маркевич.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 июня 2023

В Великих Луках стартовали соревнования воздухоплавателей по кей-грабу
11 июня 2023

Заключительный концерт Всероссийского хорового фестиваля стартовал в Пскове
11 июня 2023

Съемочная группа «Первого канала» побывала в Гдовском районе
11 июня 2023

Дозы вакцин против бешенства у животных раскладывают в невельских и себежских лесах
11 июня 2023

Михаил Ведерников: Минстрой всегда оказывает большую помощь Псковской области
11 июня 2023

Сцену для выступления Губернаторского симфонического оркестра монтируют в Гдове
11 июня 2023

Глава Пскова рассказал об истории одной из древних улиц города
11 июня 2023

ВИДЕО. Вышел в эфир новый выпуск программы «Тема недели»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...