«Встреча с однокурсниками в корне изменила мою жизнь»: выпускница ПсковГУ – о студенческих годах

15:20, 11 июня 2023, ПАИ

Серию публикаций о выпускниках ПсковГУ 2023 года продолжают размещать на сайте вуза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

На этот раз своей историей студенчества поделилась выпускница этого года направления «дошкольное образование и социальная педагогика» Алина Александрова.

Одним из самых ярких моментов студенчества она считает первую встречу с одногруппниками и преподавателями. «Эти люди за пять лет обучения стали родными. Встреча с ними в корне изменила мою жизнь: появились новые друзья, новые мысли, идеи, новые направления деятельности. Некоторые из них даже заставили пересмотреть свои взгляды на жизнь и на мир, на людей вокруг», – поделилась Алина Александрова.

В вузе обратили внимание, что за время обучения выпускница вынесла для себя важный урок: на людей можно и нужно полагаться. «Во всём мире ты не один умнее всех, сильнее всех: люди рядом – твоя поддержка и опора. Нужно уметь доверять, нужно уметь распределять силы и обязанности, тогда всё получится», – рассказала она.

После получения диплома Алина Александрова планирует попробовать себя в разных направлениях и уже тогда определиться, чем хочет заниматься в профессиональном плане. Девушка признаётся, что у неё уже есть ряд предложений о работе.

Главным своим достижением, полученным в вузе, выпускница считает управленческие компетенции. По её словам, ещё со школьных времён и до самого выпуска из университета она выбрала роль лидера коллектива. «Сначала я стала им просто «по бумажкам». Но потом моя группа и я сама доказали, что даже без официального распоряжения я есть и буду тем лидером, который поведёт не за собой, а вместе, наравне с собой. Я встану горой за свою группу в целом и за каждого студента в отдельности. Я считаю, этим можно гордиться!» – подчеркнула она.

Опираясь на свой опыт и пройденный путь в вузе, Алина Александрова советует абитуриентам сначала думать, а потом делать, а выпускникам – найти себя в жизни. «Идите вперёд и иногда оглядывайтесь назад, но не на ошибки или неудачи, а на опыт и воспоминания. Удачи!» – заключила она.

Ранее о самых ярких моментах студенчества рассказала выпускница ПсковГУ Анна Маркевич.