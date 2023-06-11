Дозы вакцин против бешенства у животных раскладывают в невельских и себежских лесах
Дозы вакцин против бешенства у животных раскладывают в невельских и себежских лесах. Мероприятия проводит станция по борьбе с болезнями животных, сообщает газета «Призыв».
Специалисты организации раскладывают вирусвакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства «Оралрабивак».
По внешнему виду вакцина представляет собой приманки – брикеты коричневого цвета с запахом, привлекательным для плотоядных животных.
Ранее сообщалось, что 200 тысяч доз вакцины против бешенства диких животных доставили в Псковскую область.
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