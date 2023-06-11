Дозы вакцин против бешенства у животных раскладывают в невельских и себежских лесах

17:43, 11 июня 2023, ПАИ

Дозы вакцин против бешенства у животных раскладывают в невельских и себежских лесах. Мероприятия проводит станция по борьбе с болезнями животных, сообщает газета «Призыв».

Специалисты организации раскладывают вирусвакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства «Оралрабивак».

По внешнему виду вакцина представляет собой приманки – брикеты коричневого цвета с запахом, привлекательным для плотоядных животных.

Ранее сообщалось, что 200 тысяч доз вакцины против бешенства диких животных доставили в Псковскую область.