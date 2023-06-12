Концерты, выставки и флешмобы: программа празднования Дня России в Псковской области

09:43, 12 июня 2023, ПАИ

В честь Дня России в Псковской области подготовлена обширная праздничная программа. Торжественные и развлекательные мероприятия запланированы во всех муниципалитетах: это музейные, книжные и фотовыставки, познавательные экскурсии, спортивные мероприятия, творческие марафоны, флешмобы, патриотические акции и концерты. Часть праздничный мероприятий уже прошла в Пскове и области накануне, однако 12 июня жителей Псковской области также ждёт насыщенная праздничная программа.

Так, 12 июня в Пскове с 14:00 до 15:00 в сквере имени 60-летия Великого Октября состоится молодёжный флешмоб «Мы – Россия!». Участники акции «нарисуют» в воздухе российский флаг.

С 16:00 до 18:00 в парке Строителей пройдёт музыкально-литературный концерт «Позывной Россия!» с участием бардов и поэтов Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга.

В 18:00 в Зелёном театре начнётся праздничная программа «Русская дорога». На сцене выступят артисты из Пскова и Санкт-Петербурга. А в 21:10 здесь же начнётся показ фильма «Вызов» с участием псковички Юлии Пересильд.

Помимо этого, в сквере у библиотеки храма Александра Невского будет развёрнут казачий стан. Участников и гостей ждут плов по-казачьи, уха из трёх рыб, квас бочковой и хлеб монастырский. Всё это будет проходить под казачьи песни и показательные выступления.

Кроме того, в День России в Пскове в Детском парке будут работать площадки с аквагримом, волонтёры будут раздавать на площади Ленина, 1, в Детском парке, в Летнем саду и в сквере 60-летия Великого Октября ленты-триколоры, псковичи и гости города смогут посмотреть в Театральном сквере на пересечении улиц Пушкина и Ленина фотовыставку «Великая Россия».

Также все желающие смогут присоединиться к акции «Флаги России», разместив в окнах и на балконах домов флаг России (после этого сделать фотографию и выложить в соцсети пост с фотографией, добавив хештеги #МыРоссия, #МыВместе).

В Великих Луках по традиции в эти дни проходит встреча воздухоплавателей. Торжественное открытие и представление участников XXVII Международной встречи воздухоплавателей пройдёт в Доме культуры Ленинского комсомола, а общий старт аэростатов планируется в 19:00. Отметим, что, к сожалению, все массовые мероприятия встречи воздухоплавателей в Великих Луках отменены. Это продиктовано соображениями безопасности. Для жителей и гостей города будет организована онлайн-трансляция спортивного мероприятия.

В Бежаницах в 14:00 в фойе районного центра культуры состоится мастер-класс «Символы России».

В Великолукском районе в День России в 10:00 состоится торжественное вручение паспортов подросткам, которые достигли 14-летнего возраста, в 11:00 для великолучан пройдёт спортивный праздник, а в 14:00 – районный автопробег.

В Гдовском районе в День России в 12:00 в деревне Самолва будут праздновать 15-летие со дня открытия музея "Самолвовский амбар" (в программе – велопробег и праздничный концерт). А в Гдове в 19:00 в рамках празднования 700-летия города состоится концерт «На страже мира. Эхо старой крепости».

В Дедовичах праздничные мероприятия будут проводить в районном центре досуга (улица Энергетиков, 6). Так, в 18:00 состоится патриотическая акция «Ленточка России», в это же время на площади перед РЦД будет проходить детская развлекательная программа «Много нас, страна одна». Тут же в 18:45 состоится эстрадный концерт «С Россией в сердце». А с 20:30 до 00:00 будет проходить дискотека.

В Дно праздничные мероприятия будут проходить на городской площади. В 18:00 – открытие праздничной программы, флешмоб «Вместе мы – Россия». В 18:15 состоится автопробег «Под флагом России». В 18:30 – большой патриотический концерт «Горжусь тобой, моя Россия!». С 10:00 до 21:00 – аттракционы для детей и праздничная торговля. С 18:00 до 21:00 – выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества дновских мастеров.

В Красногородске 12 июня в 11:00 состоится автопробег (сбор на площади посёлка в 10:40). В 12:00 на стадионе пройдёт концерт, а в 13:00 там же – районный турнир по мини-футболу.

В Кунье в 13:00 стартует автопробег по маршруту Кунья – деревня Встеселово – Кунья (место сбора – площадь у братских захоронений). В 15:00 на детской площадке в парке состоится викторина для подростков «Родина любимая моя». Здесь же будет организована фотозона «Кунья любит Россию». А в 16:00 на площади Ленина пройдёт концертная программа «Песня моя – Россия».

В Локне с 11:00 на площадке у культурно-досугового центра (улица Первомайская, 44) пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. В 12:00 в зрительном зале культурно-досугового центра состоится концертно-тематическая программа «Мы частица твоя, Россия!». Здесь же в 13:00 пройдёт творческий марафон «Танцуй и пой, Россия молодая!».

В Невеле 12 июля в 15:00 в районном Доме культуры пройдёт концертная программа «Вместе мы – Россия».

В Новоржеве в 15:00 на сцене в Летнем парке состоится праздничный концерт «Пою тебе, моя Россия!».

В Новосокольниках в честь праздника в 12:00 у Дома культуры имени Воровского (улица Партизанская,13) пройдёт тематическая программа. Горожан и гостей города ждёт встреча с лучшими солистами и коллективами районной самодеятельности. Они примут участие в благотворительном концерте «С любовью и верой в Россию», средства от которого пойдут на поддержку участников специальной военной операции. Также публике будут предложены выставка-продажа сувенирной продукции и изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, праздничная лотерея, акция «Триколор». Для детей будут работать батут и мастер аквагрима.

В Опочке в День России в 15:00 откроется выставка детских игрушек второй половины XX века «Когда деревья были большими» (Городской вал, музей-мельница). В 16:00 пройдёт детская игровая программа «Россия, мы дети твои!» (Городской вал). В 17:40 состоится шествие в рамках всероссийской акции «Надень народное на День России» (формирование колонны на улице Набережной, 2а, у спуска с моста). В 18:00 пройдёт праздничная программа «Россия в сердце навсегда» (Городской вал).

В Острове в 13:00 в центре культуры «Юбилейный» пройдёт детская программа «Россия – наша Родина». В 14:00 в центральной районной библиотеке состоится викторина «Наша Родина – Россия». Здесь же в 14:30 пройдёт открытый поэтический микрофон «Я живу в России». А в 16:00 в центре культуры «Юбилейный» состоятся праздничный концерт «Россия в моём сердце», флешмоб «Встанем» и акция «Гимн всей страной».

В Палкино в 12:00 в районном центре досуга состоится VIII районный хоровой фестиваль любительских коллективов «Голоса земли Палкинской». Здесь же вручат паспорта подросткам, которые достигли 14-летнего возраста.

В Печорах в парке культуры и отдыха «Треугольник» с 11:00 будут работать аттракционы и общепит. В 16:00 состоится праздничный концерт «Ты живи, моя Россия, славься, Русская земля!». С 19:00 до 23:00 будет проходить танцевальный вечер.

В Плюссе в 10:30 в районном Доме культуры состоится акция «Мы – граждане России», а в 12:00 – праздничный концерт.

В Порхове 12 июня в 11:00 на городском стадионе состоятся турнир по мини-футболу среди команд из Порхова, Славковской и Полонской волостей, пляжный волейбол среди мужских команд и спортивно-прикладные состязания. В 12:00 в парке культуры и отдыха пройдёт велопробег по дорожкам парка, а в 13:00 состоится праздничный концерт «Тебе, Россия, посвящается!».

В Псковском районе в деревне Родина в 13:30 на площади у Дома культуры пройдёт выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества. В это же время на территории парка будут проходить летняя творческая лаборатория, детская игровая программа. В 15:00 в концертном зале Родинского дома культуры пройдёт концертная программа артистов Псковского районного центра культуры, а на территории парка в 15:00 состоится кинопоказ.

В Пушкинских Горах в 11:00 состоится первенство Пушкиногорского района по настольному теннису. Соревнования будут проходить в районном культурно-досуговом центре. В 12:00 на Старой площади состоится праздничный концерт «Моя Россиюшка!».

В Пыталово в 11:00 на универсальной площадке МБУ ДО «Пыталовская ДЮСШ», находящейся на улице Белорусской, 18а, будет проводиться приём нормативов ГТО. В Музее дружбы народов (улица Чехова, 4) с 11:00 до 16:00 будет работать интерактивная площадка для детей (мастер-классы, настольные игры, раскраски). Здесь же с 10:00 до 18:00 будет работать выставка «Мир глазами детей» учащихся детской школы искусств, а в 16:00 начнётся показ мультипликационного фильма «Князь Владимир». Главное мероприятие дня – праздник «С Днём России!» – пройдёт в 14:00 на площадке у здания Дома культуры.

В Себеже в 12:00 в районном культурном центре (улица 7 Ноября, 21а) пройдёт торжественная концертная программа «Пою тебе, моя Россия!», в рамках которой подростам вручат первые паспорта, а после состоится концерт исполнителей и коллективов Себежского района.

В Стругах Красных в День России в районном Доме культуры (улица Советская, 28) в 12:00 состоится праздничная программа «Россия в ситцевом платье».

В Усвятах на площади у районного Дома культуры в 12:00 пройдёт автопробег «За Россию», в 20:00 состоится флешмоб «Моя Россия», а в 21:00 – праздничная дискотека.