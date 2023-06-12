День России отметили воздухоплаватели в Великих Луках утренним полётом

10:39, 12 июня 2023, ПАИ

Воздухоплаватели в Великих Луках отметили День России утренним полётом с территории аэропорта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Аэростаты спортивные задания не выполняли. В воздух поднялись более 30 воздушных шаров.

«Кому повезло лететь с заместителем спортивного директора по безопасности полётов Валерием Лосевым, получили в подарок воздушную экскурсию и рассказ об истории авиации города с 1924 года. Кстати, Валерию Валентиновичу 30 мая исполнилось 70 лет. Всем бы такую сноровку по управлению аэростатом, как ему», – отмечается в Telegram-канале.

Напомним, что вчера в Великих Луках определили победителей соревнований воздухоплавателей по кей-грабу. Ими стали два пилота из Великих Лук Елизавета Вертипрахова и Екатерина Ларикова.