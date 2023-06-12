ВИДЕОФАКТ. Автопробег в честь Дня России прошёл в Красногородске

12:44, 12 июня 2023, ПАИ

Автопробег в честь Дня России прошёл в Красногородске, сообщает газета «Заря».

В автопробеге приняло участие около 20 авто. С флагами колонна проехала по главным улицам посёлка. Затем на центральной площади у мемориала воину-освободителю участники и жители развернули 9-метровый флаг России и исполнили гимн.

Напомним, что во всех муниципалитетах сегодня запланированы праздничные мероприятия. С программой празднования Дня России в Псковской области можно ознакомиться здесь.