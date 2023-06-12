Последние репетиции концерта ко Дню России проходят в Зелёном театре Пскова

13:46, 12 июня 2023, ПАИ

В Зелёном театре Пскова проходят генеральные прогоны вечерних концертов, запланированных в рамках празднования Дня России сегодня, передаёт корреспондент ПАИ.

В данный момент на сцене Зелёного театра проходит генеральная репетиция заслуженного коллектива народного творчества России – ансамбля «Сказ», а также балерин образцового коллектива «Щелкунчик».

Подготовка артистов к предстоящему концерту собрала более 100 человек зрителей.

Напомним, что во всех муниципалитетах сегодня запланированы праздничные мероприятия. С программой празднования Дня России в Псковской области можно ознакомиться здесь. Программу празднования в Зелёном театре Пскова можно узнать здесь.