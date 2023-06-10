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Культура

Фильм «Вызов» покажут в Зеленом театре Пскова в День России

Программу празднования Дня России в Пскове представил глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал главы Пскова Бориса Елкина

«Около 600 пакетиков порошковых красок заготовили организаторы флешмоба, который состоится в сквере имени 60-летия Октября в День России. Участники акции «нарисуют» в воздухе российский флаг, поэтому и краски будут белые, синие и красные», – написал Борис Елкин.

По его словам, присоединиться к мероприятию может каждый, сбор будет в 14:00.

В 18:00 псковичей и гостей города приглашают в Зеленый театр. На сцене выступят артисты из Пскова и Санкт-Петербурга. А в 21:10 начнется показ фильма «Вызов» с участием псковички Юлии Пересильд.

«В День России на улицах Пскова будут звучать песни о нашей стране, в парке Строителей –  стихотворения о войне и военные песни, а в Детском парке будут работать площадки с аквагримом. Станьте частью яркого праздника!» пригласил Борис Елкин.

Напомним, День России - государственный праздник, который каждый год официально отмечается в одну и ту же дату - 12 июня. 

Ранее сообщалось, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы. За фильм Юлия Пересильд получила госпремию. Также актриса выпустила книгу о своем полете в космос. 

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