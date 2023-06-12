ФОТОФАКТ. Сотни псковичей с детьми участвуют во флешмобе «Мы – Россия»

14:12, 12 июня 2023, ПАИ

Сотни псковичей собрались для участия в молодёжном флешмобе «Мы – Россия!» в Пскове сегодня, 12 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие проходит в сквере имени 60-летия Великого Октября. По задумке организаторов, псковичи нарисуют российский триколор с помощью порядка 600 пакетиков порошковых красок белого, синего и красного цветов.

Напомним, в честь Дня России в Псковской области подготовлена обширная праздничная программа. Ознакомиться с ней можно здесь.