ВИДЕО. Жители Пскова нарисовали российский триколор в воздухе
Российский флаг нарисовали в воздухе участники молодёжного флешмоба «Мы – Россия!» в Пскове сегодня, 12 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
Мероприятие проходит в сквере имени 60-летия Великого Октября. Российский триколор псковичи рисуют с помощью порядка 600 пакетиков порошковых красок белого, синего и красного цветов.
Напомним, в честь Дня России в Псковской области подготовлена обширная праздничная программа. Ознакомиться с ней можно здесь.
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