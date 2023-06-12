ВИДЕО. Жители Пскова нарисовали российский триколор в воздухе

14:48, 12 июня 2023, ПАИ

Российский флаг нарисовали в воздухе участники молодёжного флешмоба «Мы – Россия!» в Пскове сегодня, 12 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие проходит в сквере имени 60-летия Великого Октября. Российский триколор псковичи рисуют с помощью порядка 600 пакетиков порошковых красок белого, синего и красного цветов.

Напомним, в честь Дня России в Псковской области подготовлена обширная праздничная программа. Ознакомиться с ней можно здесь.