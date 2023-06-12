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Общество

Студенты ПсковГУ провели концерт для псковских военнослужащих

Студенты ПсковГУ организовали концерт в одной из войсковых частей Псковского гарнизона. Выступление было приурочено к празднованию Дня России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото пресс-службы университета

В концерте приняли участие творческие студенческие коллективы вуза. Проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева поблагодарила командование за организацию мероприятия и отметила, что университет многое связывает с войсковой частью.

«Вместе мы увековечиваем память героя специальной военной операции, кавалера ордена Мужества гвардии рядового Дмитрия Евсеева, который был нашим студентом. Его имя сегодня носит отряд Юнармии ПсковГУ. Наши студенты пишут письма на фронт, участвуют в сборе гуманитарной помощи», – сказала Светлана Воднева. 

После выступления ребята посетили музей, расположенный в военной части.

Добавим, что творческая лаборатория ПсковГУ принимает участие в городском мероприятии «Русская дорога», которое проходит в эти минуты в Зелёном театре.

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