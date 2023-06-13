Названа причина отмены показа фильма «Вызов» в Зелёном театре Пскова

08:13, 13 июня 2023, ПАИ

Причиной отмены показа фильма «Вызов» в Зелёном театре в Пскове 12 июня, в День России, стали технические проблемы с лицензией на публичный показ. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Праздничный концерт в честь Дня России, в котором приняли участие не только артисты из Пскова, но и гости из Санкт-Петербурга, состоялся 12 июня.

«По техническим причинам, связанным с лицензией на публичный показ, просмотр фильма «Вызов» пришлось перенести в кинотеатр в торговый центр «Фьорд Плаза». Для этого был организован специальный бесплатный сеанс с трансфером от Зелёного театра до кинотеатра, о котором сообщалось во время концертной программы. Ещё раз приносим свои извинения зрителям за доставленные неудобства», – отметили в управлении культуры.