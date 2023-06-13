Наступление настоящего лета прогнозируют синоптики на Северо-Западе России

09:42, 13 июня 2023, ПАИ

Настоящее лето прогнозируют синоптики на Северо-Западе России на этой неделе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

На Северо-Западе благодаря антициклону будет преобладать солнечная погода, и только в отдельные дни на севере региона возможны небольшие дожди. Днём воздух прогреется от +15 до +20 градусов, на юге региона – от +22 до +27.

Ранее сообщалось, что до +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 13 июня.