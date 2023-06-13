Михаил Ведерников рассказал об инвестиционном развитии региона

15:21, 13 июня 2023, ПАИ

Об инвестиционной привлекательности региона рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Прежде всего, хочу поблагодарить региональное отделение партии «Единая Россия» за поддержку моей кандидатуры для участия в выборах губернатора Псковской области. За пять с лишним лет мы с вами прошли большой путь и многое сделали для развития региона», – отметил губернатор.

Он рассказал, что за этот период удалось вывести регион в пятёрку субъектов России с наиболее динамично растущими доходами бюджета. Помимо этого, по словам Михаила Ведерникова, в области кардинально перезагрузили работу во всех основных сферах, построили большое количество крупных, якорных объектов.

«Но будут и другие. Новый военный госпиталь, новые школы, в том числе передовая флагманская школа в Пскове на 825 мест, Всероссийский детский центр... по сути это будет «Северный Артек». В сентябре откроет свои двери уже построенный учебно-лабораторный корпус ПсковГУ, который кардинально поменяет ситуацию в сфере обеспечения медицинскими кадрами», – обратил внимание Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что несмотря на все сложности, за Псковской области закрепился статус инвестиционно привлекательного региона.

«В качестве доказательства: по данным крупнейшего российского рейтингового агентства, «Эксперт РА», Псковская область находится в группе «А-2», то есть в группе субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью», – сказал губернатор.

Более того, регион, по словам Михаила Ведерникова, входит в топ-10 субъектов по интегральной оценке инфраструктурных ресурсов.

«Во многом сказывается эффект ОЭЗ «Моглино» – проекта, который в своё время защитил и запустил Андрей Турчак со своей командой», – заключил губернатор.