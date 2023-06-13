Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Михаил Ведерников рассказал об инвестиционном развитии региона

Об инвестиционной привлекательности региона рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Прежде всего, хочу поблагодарить региональное отделение партии «Единая Россия» за поддержку моей кандидатуры для участия в выборах губернатора Псковской области. За пять с лишним лет мы с вами прошли большой путь и многое сделали для развития региона», – отметил губернатор.

Он рассказал, что за этот период удалось вывести регион в пятёрку субъектов России с наиболее динамично растущими доходами бюджета. Помимо этого, по словам Михаила Ведерникова, в области кардинально перезагрузили работу во всех основных сферах, построили большое количество крупных, якорных объектов.

«Но будут и другие. Новый военный госпиталь, новые школы, в том числе передовая флагманская школа в Пскове на 825 мест, Всероссийский детский центр... по сути это будет «Северный Артек». В сентябре откроет свои двери уже построенный учебно-лабораторный корпус ПсковГУ, который кардинально поменяет ситуацию в сфере обеспечения медицинскими кадрами», – обратил внимание Михаил Ведерников. 

Глава региона подчеркнул, что несмотря на все сложности, за Псковской области закрепился статус инвестиционно привлекательного региона.

«В качестве доказательства: по данным крупнейшего российского рейтингового агентства, «Эксперт РА», Псковская область находится в группе «А-2», то есть в группе субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью», – сказал губернатор. 

Более того, регион, по словам Михаила Ведерникова, входит в топ-10 субъектов по интегральной оценке инфраструктурных ресурсов. 

«Во многом сказывается эффект ОЭЗ «Моглино» – проекта, который в своё время защитил и запустил Андрей Турчак со своей командой», – заключил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июня 2023

Александр Котов пообещал поддержку Михаилу Ведерникову
13 июня 2023

Сенатором от Псковской области может стать заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец
13 июня 2023

Псковский губернатор – о повышении уровня доходов жителей: Мы двигаемся в этом направлении
13 июня 2023

«Единая Россия» выдвинула Михаила Ведерникова кандидатом на выборы губернатора Псковской области
13 июня 2023

Борис Елкин вступил в «Единую Россию»
13 июня 2023

Михаил Ведерников: «Единая Россия» – главная политическая сила в стране, которая действительно работает
13 июня 2023

Андрей Турчак отметил вклад Псковской области в гуманитарную миссию «Единой России» и помощь фронту
13 июня 2023

Александр Котов рекомендовал победителям праймериз начинать работу прямо сейчас

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...