В Псковской области рассчитывают удерживать событийную повестку на уровне 2022 года

16:08, 13 июня 2023, ПАИ

В Псковской области рассчитывают удерживать событийную повестку на том уровне, которой достигли в 2022 году. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников, выступая на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы ставим перед собой задачу удерживать событийную повестку на том уровне, которого мы достигли в 2022 году», – подчеркнул Михаил Ведерников. Глава региона рассказал, что повестка в регионе с каждым годом становится всё ярче, а интерес к области растёт.

По его словам, нужно выводить наши мероприятия на федеральный уровень. Хороший пример, как отметил губернатор, – Дни пушкинской поэзии и русской культуры.

«Несколько лет назад они собирали порядка пяти тысяч человек. В следующем году мы рассчитываем выйти на 100 тысяч», – отметил губернатор.