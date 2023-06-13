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Общество

Рассматривается возможность строительства Восточного обхода Пскова

Рассматривается возможность строительства Восточного обхода Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор отметил, что реализация этого проекта является частью решения стратегической задачи по строительству четырёхполосной дороги от Санкт-Петербурга до Пскова и призвана снизить нагрузку на дороги города. «С нашей стороны для этого необходимо развязать два узких места: обход города Пскова и 212-ю дорогу. И мы это сделаем», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также сообщил, что строительство Северного обхода Пскова было под угрозой закрытия, но всё-таки удалось добиться его реализации. «В какой-то момент проект практически уже сняли с финансирования и чуть было не свернули. Но мы добились того, чтобы проект был. В планах объект у нас до 2027 года. Финансирование подтверждено», – заявил губернатор.

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