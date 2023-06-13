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Политика

Четыре кандидата подали документы на участие в выборах губернатора Псковской области

Четыре кандидата подали документы на участие в выборах губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Так, сегодня документы в избирательную комиссию региона подали депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов, выдвинутый региональным отделением «Партии Роста», депутат Псковской городской Думы Александр Баев, выдвинутый региональным отделением КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, и действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выдвинутый региональным отделением партии «Единая Россия».

Игорь Романов. Фото из Telegram-канала избирательной комиссии Псковской области

Александр Баев. Фото из Telegram-канала избирательной комиссии Псковской области

Антон Минаков. Фото из Telegram-канала избирательной комиссии Псковской области

Михаил Ведерников. Фото из Telegram-канала избирательной комиссии Псковской области

Отметим, что документы на выдвижение от кандидатов избирательная комиссия Псковской области принимает до 18:00 4 июля. После этого кандидатам предстоит получить подписи в свою поддержку от депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области назначены на 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в Псковской области будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.

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