Искусственный интеллект поможет завершить последнюю песню группы The Beatles

22:37, 13 июня 2023, ПАИ

Музыкант Пол Маккартни объявил, что новая и последняя запись The Beatles будет выпущена в конце этого года, сообщают «Известия» со ссылкой на издание The Guardian.

Музыкант сказал, что он использовал ИИ, чтобы «извлечь» голос Джона Леннона из старой демо и завершить песню, которой уже несколько десятков лет. «Мы только что закончили и выпустим его в этом году», — сказал он.

По мнению издания, речь идёт о композиции Леннона 1978 года под названием Now and Then. Демо было одной из нескольких песен на кассетах с надписью «Для Пола», записанных Ленноном незадолго до его смерти в 1980 году.