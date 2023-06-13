Ольга Тимофеева: ВИП-гости стали для Псковской области обыденностью

22:35, 13 июня 2023, ПАИ

Гости ВИП-статуса стали для Псковской области обычным делом. Об этом заявила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Очень хорошо, что такие люди к нам возвращаются. Вначале они приезжают с рабочим визитом, а потом уже с частным. У региона большое будущее. Мы пытаемся раскрыть свой потенциал не только чтобы город был любимым для гостей, но и чтоб для жителей он стал максимально комфортным, а экономическое благосостояние населения росло», – отметила гостья эфира.

Отметим, что Псковскую область за последние годы посетили сотни известных людей, многие из них приезжали в регион по нескольку раз, среди них – спортсмены, деятели культуры, политики. В частности, за последние дни в Псковскую область приезжали актёры Евгений Князев и Гоша Куценко, музыкальный коллектив Петра Налича, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и многие другие.