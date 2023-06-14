ВИДЕО. Впечатления гостей Всероссийского хорового фестиваля в Пскове

00:11, 14 июня 2023, ПАИ

II Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского завершился в Пскове, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

Несколько тысяч человек смогли насладиться музыкой и вокалом певческих коллективов со всей России, а также из Республики Беларусь. О впечатлениях гостей и участников – в сюжете «Первого Псковского».

Напомним, что на мероприятии выступил сводный хор коллективов из Москвы, Подольска, Петрозаводска и Пскова под управлением художественного руководителя и дирижёра Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского Александра Амерханова. В заключительный день зрителям представили концертную программу «Песенное сияние Белого моря».