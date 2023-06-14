Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Свой иммунный статус смогут узнать псковичи в инфекционной больнице региона

Псковская областная инфекционная клиническая больница в скором времени получит лицензию на иммунную профилактику. Об этом рассказала главный врач медучреждения, депутат областного Собрания Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

По словам руководителя инфекционной больницы, это позволит создать центр иммунопрофилактики регионального значения: проводить вакцинацию жителей региона и исследовать иммунный статус детей и взрослых.

«Обследование аллерголога, иммунолога, всё это мы уже получили. Приём аллерголога на Кузнецкой, 23 уже идёт. Присоединение Центра СПИД открыло ещё больше возможностей – это КТ-диагностика, наличие трёх компьютерных томографов, работающих круглосуточно, единственных в регионе. Бактериологическая лаборатория – уникальная лаборатория, одна из лучших в СЗФО, которая позволяет быстро получать результаты, не вывозя биоматериал за пределы региона», – рассказала Анастасия Повторейко.

Также она сообщила, что 11 мая в Псковской области впервые прошла всероссийская конференция, в том числе по инфекционным болезням. «Коллеги отметили высокое эффективное решение тех вызовов и задач, которые мы приняли на себя в том году, как и весь мир <...>. Главный инфекционист страны отмечает нашу значимость, потому что мы приграничный город и инфекционные угрозы здесь действительно высоки. Нам нужно всегда быть готовыми принять любой удар и вызов», – подчеркнула Анастасия Повторейко.

Она напомнила, что возведение новой инфекционной областной больницы началось после обращения псковских медиков к президенту России Владимиру Путину. Он поддержал псковичей и поручил Министерству обороны приступить к строительству. «Открыть медучреждение удалось благодаря решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко», – подчеркнула Анастасия Повторейко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 июня 2023

Псковских студентов приглашают принять участие в конкурсе «Большая перемена»
14 июня 2023

Более 80 специалистов будут преподавать в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ
14 июня 2023

Почти 20 соглашений о сотрудничестве планируют подписать власти Псковской области на ПМЭФ-2023
14 июня 2023

Начался ремонт двора на улице Западной в Пскове
14 июня 2023

Псковский и Кременской музеи заключили соглашение о сотрудничестве
14 июня 2023

Выкладывать в соцсети фото нарушителей правил обращения с ТКО предложил Алексей Севастьянов
14 июня 2023

Свой иммунный статус смогут узнать псковичи в инфекционной больнице региона
14 июня 2023

Электронные сервисы для пенсионеров обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...