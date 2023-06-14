Свой иммунный статус смогут узнать псковичи в инфекционной больнице региона

15:49, 14 июня 2023, ПАИ

Псковская областная инфекционная клиническая больница в скором времени получит лицензию на иммунную профилактику. Об этом рассказала главный врач медучреждения, депутат областного Собрания Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

По словам руководителя инфекционной больницы, это позволит создать центр иммунопрофилактики регионального значения: проводить вакцинацию жителей региона и исследовать иммунный статус детей и взрослых.

«Обследование аллерголога, иммунолога, всё это мы уже получили. Приём аллерголога на Кузнецкой, 23 уже идёт. Присоединение Центра СПИД открыло ещё больше возможностей – это КТ-диагностика, наличие трёх компьютерных томографов, работающих круглосуточно, единственных в регионе. Бактериологическая лаборатория – уникальная лаборатория, одна из лучших в СЗФО, которая позволяет быстро получать результаты, не вывозя биоматериал за пределы региона», – рассказала Анастасия Повторейко.

Также она сообщила, что 11 мая в Псковской области впервые прошла всероссийская конференция, в том числе по инфекционным болезням. «Коллеги отметили высокое эффективное решение тех вызовов и задач, которые мы приняли на себя в том году, как и весь мир <...>. Главный инфекционист страны отмечает нашу значимость, потому что мы приграничный город и инфекционные угрозы здесь действительно высоки. Нам нужно всегда быть готовыми принять любой удар и вызов», – подчеркнула Анастасия Повторейко.

Она напомнила, что возведение новой инфекционной областной больницы началось после обращения псковских медиков к президенту России Владимиру Путину. Он поддержал псковичей и поручил Министерству обороны приступить к строительству. «Открыть медучреждение удалось благодаря решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко», – подчеркнула Анастасия Повторейко.