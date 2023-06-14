На ПМЭФ подписан договор по внедрению в Псковской области электронных рецептов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал на ПМЭФ соглашение о взаимодействии между правительством Псковской области и ООО «Первый электронный рецепт». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
В Псковской области в тестовом режиме уже проводятся работы по внедрению электронного рецепта. Это позволит врачам выписывать электронные рецепты, а пациенты смогут просматривать и сохранять электронные рецепты в мобильном приложении.
Назначенные лекарства можно забронировать дистанционно через приложение в сети аптек-участников, бумажный рецепт не нужен, достаточно будет показать QR-код в аптеке.
С марта этого года в эксперименте по дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами участвуют Москва, Московская и Белгородская области. Теперь к ним присоединится и Псковская область.
В регионе уже отлажены процессы информационного обмена электронными рецептами между медицинскими и аптечными организациями. Все технические возможности для реализации проекта у Псковской области есть, отметил Михаил Ведерников.
Напомним, делегация Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В составе официальной делегации заместитель губернатора области Нинель Салагаева, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, и. о. генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Юлия Белобородова, председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Анастасия Иванова и другие.
Развитие Псковской областной инфекционной больницы обсуждают в медиацентре правительства региона