На ПМЭФ подписан договор по внедрению в Псковской области электронных рецептов

14:03, 14 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал на ПМЭФ соглашение о взаимодействии между правительством Псковской области и ООО «Первый электронный рецепт». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В Псковской области в тестовом режиме уже проводятся работы по внедрению электронного рецепта. Это позволит врачам выписывать электронные рецепты, а пациенты смогут просматривать и сохранять электронные рецепты в мобильном приложении.

Назначенные лекарства можно забронировать дистанционно через приложение в сети аптек-участников, бумажный рецепт не нужен, достаточно будет показать QR-код в аптеке.

С марта этого года в эксперименте по дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами участвуют Москва, Московская и Белгородская области. Теперь к ним присоединится и Псковская область.

В регионе уже отлажены процессы информационного обмена электронными рецептами между медицинскими и аптечными организациями. Все технические возможности для реализации проекта у Псковской области есть, отметил Михаил Ведерников.

Напомним, делегация Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В составе официальной делегации заместитель губернатора области Нинель Салагаева, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, и. о. генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Юлия Белобородова, председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Анастасия Иванова и другие.