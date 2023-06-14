Будущие мамы в Пскове смогут узнать пол ребёнка при помощи ПЦР-теста

14:24, 14 июня 2023, ПАИ

Молодые мамы в Пскове смогут узнать пол ребёнка при помощи ПЦР-теста. Об этом рассказала депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

«ПЦР-диагностика – это не только ковид. Буквально на днях мы запустим уникальную методику ПЦР-диагностики пола ребёнка на ранних сроках. Мамы смогут сдать анализ крови и достоверно узнать, кого они ждут», – рассказала Анастасия Повторейко.

Она обратила внимание, что тестирование покажет пол ребёнка тогда, когда УЗИ-диагностика ещё бессильна.

Кроме того, в Псковской областной инфекционной больнице будут тестировать маму и её будущего малыша на наличие риска резус-конфликта. «Это тоже уникальная методика, которая буквально на днях будет нами инициирована <...>. Идей очень много, вводим методики одну за другой, так как их колоссальное количество», – подчеркнула главврач медучреждения.