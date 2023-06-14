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Великолукский центр СПИД переедет в филиал Псковской инфекционной больницы

Филиал Псковской областной инфекционной клинической больницы «Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» в Великих Луках переедет с улицы Ставского, 81 в здание филиала «Великолукский», расположенное на Октябрьском проспекте, 127. Об этом рассказала депутат областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

По её словам, центр СПИД имеет технические сложности, из-за чего он не способен выполнять необходимые требования пациентов. «На Ставского приём ведётся на втором этаже без возможности организовать доступную среду. Все маломобильные пациенты лишены возможности консультирования у врача-инфекциониста центра СПИД, что является абсолютно недопустимым. На сегодняшний момент идёт согласование, мы выходим на финальную стадию переезда центра со Ставского на Октябрьский проспект для удобства пациентов», – объяснила Анастасия Повторейко.

В здании на Октябрьском проспекте у пациентов есть возможность получить полную диагностику. Там находятся компьютерный томограф, рентген- и узи-службы, ПЦР-диагностика, а также бактериологическая лаборатория и возможности проведения всех биохимических лабораторных исследований.

Также Анастасия Повторейко обратила внимание, что впервые в Великих Луках будет врач психолог, который будет работать с пациентами. «Всё делается для пациента. У сотрудника организован отдельный кабинет: он оснащён всеми необходимыми возможностями, в том числе там есть массажное кресло, которое удалось приобрести во времена ковида», – подчеркнула она и добавила, что у пациента есть возможность получить в удобных условиях психологическую помощь.

«Мы надеемся, что все вопросы урегулируем и работа на Октябрьском проспекте, 127 позволит полностью замкнуть и обеспечить оказание медицинской помощи со всех сторон и каждому пациенту, в том числе требующих особого подхода», – заключила Анастасия Повторейко.

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