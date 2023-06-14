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Общество

Около 30 тысяч пациентов пролечилось в Псковской инфекционной больнице за три года

Около 30 тысяч пациентов пролечилось в Псковской областной инфекционной клинической больнице за три года. Об этом рассказала депутат областного Собрания, главный врач медучреждения Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

Фото: ПАИ. На фото Анастасия Повторейко

«Это огромный пул пациентов. Уже, наверное, не осталось пациентов, которые бы не обращались к нам», – подчеркнула она.

По её словам, на данный момент заполняемость коечного фонда в больнице составляет 50 %. Порядка 150 пациентов проходят лечение в больнице, из них 35 с ковидом, стабильно пять из них находятся в реанимации, отметила Анастасия Повторейко.

«Коронавирус доминирует в тех группах, где он может себя проявить тяжёлыми формами. Это пациенты с факторами риска, иногда «заходят» молодые пациенты. Недавно поступил пациент 38 лет с КТ 3-4 степени и 80 % поражения лёгких», – рассказала она и добавила, что случаи тяжёлых заболеваний единичны.

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