Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковских студентов приглашают принять участие в конкурсе «Большая перемена»

Продолжается регистрация на Всероссийский конкурс проектов по сохранению культурно-исторического наследия «Большая перемена». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

К участию приглашаются студенты 1-2 курсов СПО 14-17 лет (включительно на дату завершения конкурса). Конкурс проводится в четырёх номинациях: «Историческое наследие», «Литературно-художественное творчество», «Этнокультурное наследие», «Декоративно-прикладное искусство».

Чтобы стать участником, необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте конкурса «Большая перемена» до 30 июня 2023 года (до 16:00 по московскому времени).

Добавим, финалы конкурса в разных номинациях пройдут в Псковской области и Севастополе. 

Напомним, что всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для старшеклассников и студентов в современной России. Он реализуется в рамках национального проекта «Образование», входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Минпросвещения России.

В прошлом году финалистами всероссийского конкурса стали 18 старшеклассников из Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 июня 2023

В Печорах снесли остановочный павильон

14 июня 2023

Администрация Пскова поздравила медработников с профессиональным праздником
14 июня 2023

Великолукский центр СПИД переедет в филиал Псковской инфекционной больницы
14 июня 2023

Фестиваль винного искусства посетят блогеры из других регионов
14 июня 2023

Профлидеры поддержали кандидатуру Михаила Ведерникова для участия в выборах губернатора Псковской области
14 июня 2023

Псковских студентов приглашают принять участие в конкурсе «Большая перемена»
14 июня 2023

Более 80 специалистов будут преподавать в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ
14 июня 2023

Почти 20 соглашений о сотрудничестве планируют подписать власти Псковской области на ПМЭФ-2023

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...