Псковских студентов приглашают принять участие в конкурсе «Большая перемена»

17:48, 14 июня 2023, ПАИ

Продолжается регистрация на Всероссийский конкурс проектов по сохранению культурно-исторического наследия «Большая перемена». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

К участию приглашаются студенты 1-2 курсов СПО 14-17 лет (включительно на дату завершения конкурса). Конкурс проводится в четырёх номинациях: «Историческое наследие», «Литературно-художественное творчество», «Этнокультурное наследие», «Декоративно-прикладное искусство».

Чтобы стать участником, необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте конкурса «Большая перемена» до 30 июня 2023 года (до 16:00 по московскому времени).

Добавим, финалы конкурса в разных номинациях пройдут в Псковской области и Севастополе.

Напомним, что всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для старшеклассников и студентов в современной России. Он реализуется в рамках национального проекта «Образование», входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Минпросвещения России.

В прошлом году финалистами всероссийского конкурса стали 18 старшеклассников из Псковской области.