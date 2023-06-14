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Почти 20 соглашений о сотрудничестве планируют подписать власти Псковской области на ПМЭФ-2023

Власти Псковской области в рамках Петербургского международного экономического форума планируют подписать почти два десятка соглашений, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Повестка у нас достаточно насыщенная. Работаем на форуме все три дня. Планируем подписать инвестиционные соглашения, соглашения в сфере подготовки и привлечения кадров, в образовании, медицине. Проведем ряд рабочих встреч с нашими крупными сетевыми компаниями, на которых «сверим часы» и в случае необходимости скорректируем нашу работу, чтобы все намеченные планы в обязательном порядке выполнить», — отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что за последние годы регион серьёзно продвинулся в работе по улучшению инвестиционного климата. «Мы достаточно серьёзно укрепили позиции по целому ряду российских и международных рейтингов в плане инвестиционной привлекательности. Нам есть что показать и о чём рассказать. Мы не обращаем внимания на пессимистов и с оптимизмом двигаемся вперёд», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В этом году экономический и туристический потенциал региона представлен на отдельном стенде Псковской области. На площадке гости форума могут познакомиться с крупнейшими промышленными производствами. Здесь же широко представлены рекреационные возможности региона.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдёт с 14 по 17 июня. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

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Почти 20 соглашений о сотрудничестве планируют подписать власти Псковской области на ПМЭФ-2023

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