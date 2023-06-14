Псковский облсовпроф подвёл итоги: три года плодотворной работы

20:19, 14 июня 2023, ПАИ

Сегодня в Доме профсоюзов в Пскове состоялось заседание Совета Псковского облсовпрофа, на котором обсудили основные направления деятельности организации за истекшие три года.

Как отметил глава облсовпрофа Игорь Иванов, традиционно заседания коллегиального органа — Совета — проводятся не реже чем раз в два года.

«Мы считаем, экватор пройден. Члены президиума Совета и председатель отработали уже 2,5 года, и нам есть с чем обратиться к людям», — сказал Игорь Иванов, подчеркнув, что «в эти непростые времена профсоюзы сработали достаточно эффективно».

Только факты

В организациях области, где есть профсоюзы, действует 577 коллективных договоров, охватывающих порядка 30 тысяч трудящихся области.

330 тысяч рублей облсовпроф выделил на обучение специалистов, которое проводилось в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и инновационного развития кадров» (Москва).

Псковский облсовпроф и его членские организации оказывают всевозможные меры поддержки участникам специальной военной операции и жителям новых регионов Российской Федерации. Первичная профсоюзная организация учреждения отдыха «Соцтурпроф» осуществила добровольное пожертвование в размере 50 тысяч рублей. В ходе концертов в поддержку участников СВО осуществлён сбор гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований — собрано более 100 тысяч рублей, а также помощь в виде военной формы, детских рисунков, продуктов питания, средств личной гигиены. За время проведения СВО гвардейцам-десантникам передано около восьми тонн минеральной воды «Хиловская».

Оздоровление членов профсоюзов в санаториях «Хилово», «Голубые озёра» и «Черёха», учреждениях отдыха и оздоровления «Алоль» и «Пушкиногорье», «Соцтурпроф»: реализовано 3 923 профсоюзные путёвки.

Облсовпроф осуществлял досудебную и судебную защиту социально-трудовых прав членов профсоюзов. За три года составлено 73 исковых заявления, принято участие в 124 судебных заседаниях.

Ведётся проверка соблюдения работодателями требований законодательства в области охраны труда. За три года представители облсовпрофа приняли участие в расследовании 57 несчастных случаев.

«У нас укрепляется членская база, растёт количество коллективных договоров, первичное профсоюзное звено хорошо работает в молодёжной политике, — отметил Игорь Иванов. — Мы видим оценку нашей работы в вышестоящих профсоюзных структурах, Федерации независимых профсоюзов России. У нас замечательный диалог и конструктивные взаимоотношения с органами исполнительной и законодательной власти. А главное, что нам удаётся отстаивать интересы людей в правовом поле».



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ



Фото: Марина Колесникова / ПАИ





























































































Игорь Иванов также отметил, что в системе социального партнёрства достаточно высокий уровень взаимодействия, «которым можно похвастаться даже на уровне Федерации».

«На последней встрече с губернатором мы договорились, что внесём определённые изменения в региональное соглашение, в котором пропишем рекомендацию всем хозяйствующим субъектам проводить работу по созданию первичных профсоюзных организаций, по заключению коллективных договоров. В целом мы делаем общее дело — стоим на защите интересов человека труда и нашего Отечества. Наше общее дело — это победа, к которой мы обязательно придём», — подчеркнул Игорь Иванов.

Мнения

По словам руководителя фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Армена Мнацаканяна, в системе взаимодействия органов власти с общественными организациями облсовпроф занимает лидирующие позиции.

«Сегодня ситуация стабильная, и я считаю, что это заслуга коллектива профсоюзов. Мы привыкли воспринимать профсоюзы как орган, который вечно борется с работодателем, отстаивает права. Но сегодня они выполняют добрую миссию, которая заключается в налаживании диалога с работодателем, в сотрудничестве с органами исполнительной и законодательной власти, во взаимодействии с главами районов», — отметил Армен Мнацаканян, подчеркнув, что это командная работа, которая заслуживает положительной оценки.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова отметила, что сейчас в профсоюзе создана эффективная профессиональная молодая команда.

«Я благодарна Игорю Олеговичу за поддержку различных детских инициатив, — сказала Наталия Соколова. — При уполномоченном работает детский общественный совет, который проводит различные мероприятия на базах профсоюзов «Алоль» и «Голубые озёра». И члены профсоюза выступают у нас как наставники, тренеры и лекторы. Они обучают детей социально мягким навыкам, рассказывают о возможностях каждого несовершеннолетнего стать членом профсоюза с 14 лет. Не менее важная составляющая — это возможность отдыха не только для взрослых, но и для детей. На перспективу мы уже обсуждали с Игорем Олеговичем возможность отдыха детей из семей военнослужащих – участников СВО, используя базу для оздоровления в санаторных учреждениях облсовпрофа».