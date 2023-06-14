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Общество

Свежевыжатые соки в большом количестве могут навредить, сообщают эксперты

Врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Екатерина Кашух рассказала, что чрезмерное потребление свежевыжатых фруктовых соков может спровоцировать преждевременное старение кожи и проблемы с поджелудочной железой, сообщили «Известия».

По словам специалиста, свежевыжатые соки являются источниками витаминов, однако не стоит ими злоупотреблять, поскольку они содержат большое количество сахара. Так, в одном яблоке в 200 граммах содержится порядка 20 граммов сахара. В стакане свежевыжатого сока примерно три яблока, соответственно, в нём содержится 60 граммов сахара — это больше семи чайных ложек.

Врач отметила, что лишний сахар негативно отражается на фигуре и ухудшает выработку коллагена. Это, в свою очередь, приводит к преждевременному старению кожи, а также перегружает поджелудочную железу, отвечающую за регуляцию уровня глюкозы в крови.

В этой связи употребление таких соков стоит ограничить людям с диабетом. Людям, у которых имеются заболевания ЖКТ, стоит отказаться от фрешей их цитрусовых и яблок из-за высокой кислотности. Также такие соки способствуют выработке мочевой кислоты, переизбыток которой повышает риск возникновения подагры.

Специалист призвала относиться к свежевыжатым сокам как к десертам и не употреблять их каждый день. Лучше заменить их фруктами.

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