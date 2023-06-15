Псковская область представила на ПМЭФ отечественный вездеход «Тактик»

10:00, 15 июня 2023, ПАИ

Псковская область представила вездеход «Тактик» на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ПАИ.

«Вездеход привлёк очень много внимания на Петербургском международном экономическом форуме. Гости и участники с удовольствием с ним фотографировались, корреспонденты ведущих СМИ и блогеры – снимали свои сюжеты и видеоролики», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Вездеход весит 1,5 тонны, способен ездить по бездорожью, снегу, лесам, болотам и преодолевать водные преграды. Компания ООО «Азимут» производит их на территории Псковской области с 2021 года.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. В рамках мероприятия в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. Со всеми новостями можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.