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Общество

Псковская область представила на ПМЭФ отечественный вездеход «Тактик»

Псковская область представила вездеход «Тактик» на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ПАИ.

 

«Вездеход привлёк очень много внимания на Петербургском международном экономическом форуме. Гости и участники с удовольствием с ним фотографировались, корреспонденты ведущих СМИ и блогеры – снимали свои сюжеты и видеоролики», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Вездеход весит 1,5 тонны, способен ездить по бездорожью, снегу, лесам, болотам и преодолевать водные преграды. Компания ООО «Азимут» производит их на территории Псковской области с 2021 года.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. В рамках мероприятия в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. Со всеми новостями можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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