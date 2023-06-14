Пакет соглашений на 2 млрд рублей подписал Михаил Ведерников на ПМЭФ

18:14, 14 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал целый пакет инвестиционных соглашений о развитии в регионе туристической инфраструктуры в рамках Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, подписано инвестиционное соглашение между правительством Псковской области и ООО «Гарда». Речь идёт о создании четырёхзвёздочного рекреационно-гостиничного комплекса с центральной усадьбой (главный корпус и коттеджи) с искусственным водоёмом и территорией для досуга, а также с пляжем и автодомами на берегу Великой и причалами на берегах рек Великой и Сороти. Расположение – Пушкиногорский район.

Ещё одно инвестсоглашение подписано с ООО «Роял Линен» о создании парка отдыха на Лесицком озере в Печорском районе. Проект предусматривает формирование комфортной, безопасной и дружелюбной среды для отдыха жителей и гостей области. Там появятся глэмпинги, модульные дома для проживания с созданием удобной, качественной и благоустроенной территории с ландшафтным дизайном, малыми архитектурными формами и многочисленными зонами отдыха.

Помимо этого, губернатор подписал соглашение с ООО «Изборский парк» о развитии туристической инфраструктуры туристско-спортивного центра «Берёзовый хутор». Здесь появится автокемпинг на 20 машино-мест, пять гостевых домов общей вместимостью до 25 человек, обустроят интерактивные и спортивные площадки и тропы здоровья.

Ещё одно соглашение подписано с ООО «Мальская Долина». Оно предусматривает строительство модульных средств размещения и домиков для круглогодичного проживания, шатра на 150 человек, гостиницы на 26 номеров, организацию освещения беговой трассы, доставку на пляж электромобилем, устройство вейковой лебёдки для отдыха на воде, катка с искусственным охлаждением льда, нового кресельного подъёмника для горнолыжников, строительство крытого бассейна и бани.

Кроме того, Михаил Ведерников подписал инвестиционное соглашение между правительством региона и ООО «Агентство ипотечного кредитования» о создании в Пскове парка аттракционов «Волшебная гора».

Общий вес этих инвестиционных проектов – более 2 млрд рублей.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдёт с 14 по 17 июня. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ подписан договор о внедрении в Псковской области электронных рецептов. Также Псковская область представила стенд на форуме.