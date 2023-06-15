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Общество

Псковская областная больница собирается запустить чат-бот

Псковская областная клиническая больница собирается запустить чат-бот. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Евгений Панфёров в ходе круглого стола на тему «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров», который прошёл в медиацентре Псковского агентства информации, передаёт корреспондент ПАИ. 

На фото: Владимир Компаниец. Фото ПАИ

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец рассказал, что в экосистему банка входит центр речевых технологий, который специализируется на работе с чат-ботами, и этими наработками пользуются разные компании. Он подчеркнул, что внедрение чат-ботов позволяет существенно оптимизировать структуру организации. Например, электронный помощник самого Сбера может самостоятельно ответить на все ключевые вопросы. 

На фото Евгений Панфёров. Фото ПАИ

Евгений Панфёров отметил, что внедрение чат-бота планируется в четвёртом квартале текущего года. Но заверил, что будет сохранено и живое общение. Он напомнил, что недавно в больнице заработал кол-центр, где можно получить информацию о том, как добраться, что с собой взять в день госпитализации и так далее. Сервис доступен с 8:00 до 20:00. «Нам можно написать в соцсети, но все звонят и задают простые вопросы. Мы видим, что нельзя отменять формат живого общения и полностью уходить в диджитал», – сказал главврач больницы.

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