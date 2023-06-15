Псковская областная больница собирается запустить чат-бот

10:18, 15 июня 2023, ПАИ

Псковская областная клиническая больница собирается запустить чат-бот. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Евгений Панфёров в ходе круглого стола на тему «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров», который прошёл в медиацентре Псковского агентства информации, передаёт корреспондент ПАИ.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец рассказал, что в экосистему банка входит центр речевых технологий, который специализируется на работе с чат-ботами, и этими наработками пользуются разные компании. Он подчеркнул, что внедрение чат-ботов позволяет существенно оптимизировать структуру организации. Например, электронный помощник самого Сбера может самостоятельно ответить на все ключевые вопросы.

Евгений Панфёров отметил, что внедрение чат-бота планируется в четвёртом квартале текущего года. Но заверил, что будет сохранено и живое общение. Он напомнил, что недавно в больнице заработал кол-центр, где можно получить информацию о том, как добраться, что с собой взять в день госпитализации и так далее. Сервис доступен с 8:00 до 20:00. «Нам можно написать в соцсети, но все звонят и задают простые вопросы. Мы видим, что нельзя отменять формат живого общения и полностью уходить в диджитал», – сказал главврач больницы.