На какие бонусы могут рассчитывать псковичи при выходе на пенсию, рассказал Владимир Компаниец

10:25, 15 июня 2023, ПАИ

О том, на какие бонусы могут рассчитывать псковичи при выходе на пенсию, рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в ходе круглого стола на тему «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров» в медиацентре ПАИ. Он отметил, что ключевым сервисом для пенсионеров является приложение «Сбербанк Онлайн», в котором можно выполнять подавляющее большинство операций, которые сейчас предоставляет банк, в том числе оплачивать коммунальные услуги.

Кроме того, именно через «Сбербанк Онлайн» человек, который только собирается на пенсию, может начать собирать справки, готовить документы и подать заявление в Социальный фонд России, чтобы стать пенсионером и получать пенсию на карту Сбербанка.

По словам Владимира Компанийца, при выходе на пенсию человеку предоставляется сберкарта «Мир», у которой есть ряд преимуществ. Во-первых, пенсия на неё приходит сразу, в день зачисления, во-вторых, наличные с карты можно снимать без комиссии в любом регионе России, в-третьих, нет платы за обслуживание, а на остаток средств начисляются проценты.

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