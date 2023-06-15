Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Академии активного долголетия рассказала, какими интернет-услугами пользуются псковские пенсионеры

«Многие наши члены пользуются интернет-магазинами, заказывают товары, я во время пандемии пользовалась доставкой продуктов и лекарств», – рассказала руководитель сообщества «Академия активного долголетия» при Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова Софья Ахметова. Об этом корреспондент ПАИ сообщает с круглого стола на тему «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров», который состоялся в медиацентре агентства.

На фото: Софья Ахметова. Фото ПАИ

Софья Ахметова добавила, что активно пользуется электронными сервисами, в том числе оплачивает коммунальные услуги. «Я люблю Сбербанк, наверно, больше ему доверяю», – отметила она.

Руководитель Академии активного долголетия подчеркнула, что не все, кто состоит в её организации, пользуются электронными сервисами. «Ни для кого не секрет, что у некоторых всё ещё кнопочные телефоны», – пояснила она. По словам Софьи Ахметовой, тех, кто постарше, приходится убеждать, что электронные услуги – это удобно.

В ходе круглого стола шла речь о том, что некоторые пожилые люди опасаются пользоваться онлайн-приложениями банков, поскольку боятся «нажать не туда» и потерять деньги.

На фото: Владимир Компаниец. Фото ПАИ

«Развею мифы о том, что в «Сбербанк Онлайн» можно куда-то нажать и что-то перевести. Есть внутренние системы защиты банка, которые контролируют процессы и если видят что-то не типичное для пользователя, то платёж останавливается и даётся возможность человеку подумать», – заявил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 июня 2023

Итоги проекта «Всё для Победы!» за год подвели в Псковской области
15 июня 2023

Общественное наблюдение на сентябрьских выборах обсуждают в медиацентре ПАИ
15 июня 2023

ВИДЕОФАКТ. Гоша Куценко посетил стенд Псковской области в рамках ПМЭФ
15 июня 2023

Сегодня любая поддержка наших защитников принципиально важна – Михаил Ведерников
15 июня 2023

Министр строительства и ЖКХ России оценил псковский вездеход «Тактик»
15 июня 2023

На какие бонусы могут рассчитывать псковичи при выходе на пенсию, рассказал Владимир Компаниец
15 июня 2023

Псковская область представила на ПМЭФ отечественный вездеход «Тактик»
15 июня 2023

До +29 градусов ожидается в Пскове сегодня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...