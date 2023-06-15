Глава Академии активного долголетия рассказала, какими интернет-услугами пользуются псковские пенсионеры

10:46, 15 июня 2023, ПАИ

«Многие наши члены пользуются интернет-магазинами, заказывают товары, я во время пандемии пользовалась доставкой продуктов и лекарств», – рассказала руководитель сообщества «Академия активного долголетия» при Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова Софья Ахметова. Об этом корреспондент ПАИ сообщает с круглого стола на тему «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров», который состоялся в медиацентре агентства.

Софья Ахметова добавила, что активно пользуется электронными сервисами, в том числе оплачивает коммунальные услуги. «Я люблю Сбербанк, наверно, больше ему доверяю», – отметила она.

Руководитель Академии активного долголетия подчеркнула, что не все, кто состоит в её организации, пользуются электронными сервисами. «Ни для кого не секрет, что у некоторых всё ещё кнопочные телефоны», – пояснила она. По словам Софьи Ахметовой, тех, кто постарше, приходится убеждать, что электронные услуги – это удобно.

В ходе круглого стола шла речь о том, что некоторые пожилые люди опасаются пользоваться онлайн-приложениями банков, поскольку боятся «нажать не туда» и потерять деньги.

«Развею мифы о том, что в «Сбербанк Онлайн» можно куда-то нажать и что-то перевести. Есть внутренние системы защиты банка, которые контролируют процессы и если видят что-то не типичное для пользователя, то платёж останавливается и даётся возможность человеку подумать», – заявил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.