2,5 млрд рублей вложат «Россети Северо-Запад» в электросетевую инфраструктуру Псковской области в 2023 году

12:08, 15 июня 2023, ПАИ

«Россети Северо-Запад» вложат 2,5 млрд рублей в электросетевую инфраструктуру Псковской области в этом году. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артём Пидник обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Глава «Россети Северо-Запад» рассказал губернатору Псковской области, что в этом году компания планирует завершить строительство подстанции 110 кВ для новой площадки Великолукского агропромышленного холдинга — третьей по величине компании России в сфере АПК.

Также «Россети Северо-Запад» отремонтируют 1,6 тысячи километров линий электропередачи, 30 трансформаторных подстанций, заменят более тысячи изоляторов и расчистят шесть тысяч гектаров просек воздушных линий, говорится в сообщении.

Компания реконструирует три подстанции 110 кВ – «Опочка», «Струги Красные» и «ВЗЩА». «Работы повысят надежность электроснабжения Опочецкого, Струго-Красненского районов и города Великие Луки», – отметили в Telegram-канале.

«Мы ведём системную работу по повышению надежности электроснабжения в Псковской области. В 2023 году вложим в электросетевую инфраструктуру региона 2,5 млрд рублей. Хочу заверить, что в полном объёме исполним инвестиционную и ремонтную программы», – подчеркнул Артём Пидник.

«Россети Северо-Запад» в последние годы провели большую работу в Псковской области по повышению надежности электроснабжения и развитию электросетевой инфраструктуры. Будем и дальше работать в плотном контакте с компанией для улучшения качества жизни в регионе», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. В рамках мероприятия в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. Со всеми новостями можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.