Псковская область присоединилась к проекту Росреестра «Земля для туризма»

13:03, 15 июня 2023, ПАИ

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский и губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорились о реализации проекта «Земля для туризма» на территории региона. Соответствующее соглашение заключено во время Петербургского международного экономического форума сегодня, 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы запустили «Землю для туризма» в апреле 2022 года. На сегодняшний день выявлено более 300 земельных участков и территорий общей площадью почти 3,5 тысячи гектаров. Все они имеют туристский потенциал, будут способствовать созданию новых мест притяжения, повышению инвестиционной привлекательности региона и его инфраструктурному развитию. Стать участником проекта может каждый — сейчас на Публичной кадастровой карте доступно 202 таких участка. По ним можно онлайн обратиться в орган исполнительной власти субъекта для оформления», — отметил руководитель Росреестра и добавил, что регион станет 38-м участником проекта.

Губернатор Михаил Ведерников уверен, что проект «Земля для туризма» будет интересен инвесторам и всем, кто готов вкладываться и вести бизнес в Псковском регионе. «У нас ощутимо вырос туристический поток. Особенно в летний период в гостиницах областного центра почти невозможно найти места, нет свободных билетов ни на самолет, ни на поезда до Пскова. Это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении. Туризм действительно имеет огромный потенциал для развития и укрепления экономики нашего региона. При выборе земельного участка проект «Земля для туризма» поможет соискателям оценить инфраструктуру территории и в результате более четко определить сроки окупаемости проекта, перспективы его развития», — пояснил глава региона.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. В рамках мероприятия в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. Со всеми новостями можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.