Итоги проекта «Все для Победы!» за год обсуждают в медиацентре ПАИ

13:39, 15 июня 2023, ПАИ

Брифинг, на котором обсуждают итоги работы за год проекта Народного фронта «Все для Победы!», проходит в медиацентре ПАИ.

Что было сделано за год, кого объединил Народный фронт, каких результатов достигли, расскажут руководитель исполкома Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко, руководитель комитета семей воинов Отечества Мария Филонова, руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева.

Напомним, марафон «Всё для Победы!» проходит в Пскове 15 июня при поддержке Народного фронта и ведущих региональных СМИ. В рамках мероприятия в течение дня в эфире ведущих СМИ региона – телеканалов «Первый Псковский» и «Россия 1», радиостанций «7 НЕБО», «Серебряный дождь», «Радио России» и «Маяк» будут выступать политические, общественные и культурные деятели Псковской области с призывом к псковичам поддержать российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Перевести любую посильную сумму может каждый желающий. Сделать это можно, перечислив средства на специальный счет с помощью QR-кода.

Отметим, что 22 февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт также проводил сбор средств в рамках акции «Всё для Победы!».