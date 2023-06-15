Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первый в России завод герметизированных аккумуляторов построят в Псковской области

Первое в России производство герметизированных аккумуляторов откроют в Псковской области. Инвестором выступит Великолукский аккумуляторный завод «Импульс». В создание производства планируется вложить почти три миллиарда рублей. Договоренности закрепили сегодня, 15 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор компании Кирилл Прокофьев.

 

Глава региона подчеркнул, что завод будет ориентирован на импортозамещение. До недавнего времени практически весь рынок подобных промышленных аккумуляторов в России занимала зарубежная продукция из США и стран Европы.

«При производстве аккумуляторов будут использоваться преимущественно российские компоненты и сырье, локализация составит 95 %. Правительство Псковской области со своей стороны сделает все, чтобы обеспечить необходимые условия для развития производства, расширения экономических связей», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Фото ПАИ

В рамках соглашения планируется открыть производство промышленных свинцово-кислотных герметизированных аккумуляторов с регулирующими клапанами и иммобилизованным электролитом. Аккумуляторная продукция будет создаваться с использованием преимущественно российских компонентов и сырья. Мощность линии составит 320 тысяч единиц в год.

Инвестор уже приступил к реконструкции производственных корпусов, готовится к отгрузке оборудование.

Отметим, герметизированные аккумуляторы используются для источников бесперебойного питания и резервного энергоснабжения, для систем связи и телекоммуникаций, в качестве буферной системы энергоснабжения, солнечных и ветровых элементов, систем управления и безопасности.

Напомним, Великолукский аккумуляторный завод «Импульс» является производителем щелочных, свинцово-кислотных аккумуляторов и батарей. На предприятии создан полный цикл производства, включая собственную конструкторскую разработку и их дальнейшее сервисное обслуживание. Наличие испытательной лаборатории позволяет оперативно контролировать качество выпускаемой продукции, которая изготавливается на современном оборудовании.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. В рамках мероприятия в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. Со всеми новостями можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 июня 2023

Алеся Михачёва отметила вклад неравнодушных псковичей в помощь участникам СВО
15 июня 2023

Более 150 тонн груза удалось отправить военнослужащим благодаря проекту «Всё для Победы!»
15 июня 2023

Капремонт пяти образовательных учреждений Пскова пройдёт летом
15 июня 2023

Электронные сервисы и услуги для пенсионеров обсудили в медиацентре ПАИ. Главное
15 июня 2023

Михаил Ведерников и Виктор Почернин подписали на ПМЭФ соглашение о развитии Псковского хлебокомбината
15 июня 2023

Итоги проекта «Все для Победы!» за год обсуждают в медиацентре ПАИ
15 июня 2023

Первый в России завод герметизированных аккумуляторов построят в Псковской области
15 июня 2023

Новый экспонат на выставке «Предметный мир войны» представили в Псковском музее

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...