Первый в России завод герметизированных аккумуляторов построят в Псковской области

13:26, 15 июня 2023, ПАИ

Первое в России производство герметизированных аккумуляторов откроют в Псковской области. Инвестором выступит Великолукский аккумуляторный завод «Импульс». В создание производства планируется вложить почти три миллиарда рублей. Договоренности закрепили сегодня, 15 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор компании Кирилл Прокофьев.

Глава региона подчеркнул, что завод будет ориентирован на импортозамещение. До недавнего времени практически весь рынок подобных промышленных аккумуляторов в России занимала зарубежная продукция из США и стран Европы.

«При производстве аккумуляторов будут использоваться преимущественно российские компоненты и сырье, локализация составит 95 %. Правительство Псковской области со своей стороны сделает все, чтобы обеспечить необходимые условия для развития производства, расширения экономических связей», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В рамках соглашения планируется открыть производство промышленных свинцово-кислотных герметизированных аккумуляторов с регулирующими клапанами и иммобилизованным электролитом. Аккумуляторная продукция будет создаваться с использованием преимущественно российских компонентов и сырья. Мощность линии составит 320 тысяч единиц в год.

Инвестор уже приступил к реконструкции производственных корпусов, готовится к отгрузке оборудование.

Отметим, герметизированные аккумуляторы используются для источников бесперебойного питания и резервного энергоснабжения, для систем связи и телекоммуникаций, в качестве буферной системы энергоснабжения, солнечных и ветровых элементов, систем управления и безопасности.

Напомним, Великолукский аккумуляторный завод «Импульс» является производителем щелочных, свинцово-кислотных аккумуляторов и батарей. На предприятии создан полный цикл производства, включая собственную конструкторскую разработку и их дальнейшее сервисное обслуживание. Наличие испытательной лаборатории позволяет оперативно контролировать качество выпускаемой продукции, которая изготавливается на современном оборудовании.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. В рамках мероприятия в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. Со всеми новостями можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.