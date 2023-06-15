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Общество

Псковским пенсионерам объяснили, как вернуть часть средств при оплате ЖКУ через Сбербанк Онлайн

В ходе круглого стола на тему «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров» в медиацентре Псковского агентства информации руководитель сообщества «Академия активного долголетия» София Ахметова заметила, что при оплате жилищно-коммунальных услуг снимается процент. Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец рассказал, что есть способы вернуть те деньги, которые были потрачены на платёж по ЖКУ, если он был совершён через сервис Сбербанк Онлайн.

«На каждую сумму, потраченную с карты при безналичной оплате, начисляются бонусы «Спасибо». Вы заказываете продукты в СберМаркете и до 99 % своей покупки вы можете оплатить бонусами «Спасибо», – пояснил Владимир Компаниец. Он поделился, что сам недавно покупал продукты на семью на 2 тысячи 700 рублей, а заплатил в итоге всего 27 рублей.

Управляющий Псковским отделением банка обратил внимание на то, что для пенсионеров действуют социальные категории программы СберСпасибо, которые позволяют получать повышенные бонусы. Например, возвращается 3 % при покупке лекарств в аптеке, от трат в магазинах детских товаров и на АЗС, 1,5 % от стоимости товаров для дома и 1 % от покупок в супермаркетах.

София Ахметова попросила провести урок по программе СберСпасибо для пенсионеров. «Да, конечно. Я себе уже записал», – отреагировал Владимир Компаниец. Также он рекомендовал пользоваться в приложении Сбербанк Онлайн специальным порталом «Активный возраст», где содержится масса полезной информации именно для пенсионеров.

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