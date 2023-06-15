Названы основные площадки кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

20:10, 15 июня 2023, ПАИ

Организаторы назвали основные площадки проведения IV Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной филармонии.

Торжественные церемонии открытия и закрытия кинофестиваля состоятся в большом концертном зале Псковской областной филармонии (улица Некрасова, 24).

Мастер-классы, специальные сеансы и конкурсная программа короткого метра пройдут в многофункциональном центре развития, креативного отдыха и творческой реализации молодёжи «Лофт» (улица Спортивная, 1б).

Одной из площадок также станет историческое место, включённое в «Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник». В Палатах Постникова (улица Олега Кошевого, 2) пройдёт сеанс на открытой площадке.

Участники и гости фестиваля смогут насладиться просмотром фильмов главного конкурса и встречами с актёрами и режиссёрами. Кинопоказы и творческие вечера пройдут в кинотеатре Silver Cinema (улица Завеличенская, 23).

За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Зрители смогут не только посетить премьеры и показы фильмов, ставших классикой мирового кино, мастер-классы и встречи со звёздами экрана, но и сами смогут стать участниками творческих соревнований. Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, однако в итоге именно зрители путём всеобщего голосования назовут обладателя Гран-при фестиваля.

Добавим, что все мероприятия кинофестиваля проводятся бесплатно.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в основную конкурсную программу кинофестиваля войдут восемь новых фильмов из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России.