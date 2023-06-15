Ограничение движения транспорта на улице Печорской в Пскове продлится до 23 июня
Ограничение движения транспорта на улице Печорской в Пскове продлится до 23 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Пскова.
На этот период в связи с производственной необходимостью при проведении земляных работ по строительству инженерных сетей водоснабжения будет ограничено движение транспорта по улице Печорской в районе пересечения с Рижским проспектом.
Для беспрепятственного доступа псковичей к многоквартирным жилым домам, находящимся на улице Печорской, введено двустороннее движение по этой улице.
«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – подчёркивается в сообщении.
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