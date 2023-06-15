Жители Бежаниц принимают участие в проекте Народного фронта «Всё для Победы»

18:21, 15 июня 2023, ПАИ

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев напомнил жителям об участии района в проекте Народного фронта «Всё для Победы».

«Бежаницкий район, как и все районы Псковской области, присоединился к проекту Народного фронта «Всё для Победы» год назад. Наши жители принимают участие в проекте: собирают продукты питания, медикаменты, перечисляют участникам СВО свои личные финансовые средства», – отметил глава района.

Он также поблагодарил всех причастных к поддержке участников СВО.

«Я ещё раз хотел бы выразить слова благодарности всем неравнодушным гражданам за поддержку наших ребят, которые принимают участие в специальной военной операции. Хочу призвать людей продолжить это благородное дело», – сообщил Сергей Михеев.

Отметим, что принять участие в марафоне можно с помощью QR-кода, по которому можно перевести посильную финансовую помощь. Также можно принести вещи в штаб, который находится на улице Советской, 15 в Пскове.

Напомним, что «Всё для Победы!» – это проект Народного фронта для сбора помощи бойцам и мирному населению в зоне СВО. На сайте pobeda.onf.ru собрана вся информация о запросах военных, а также отчёты о доставке собранной помощи. Помимо постоянного приёма необходимых фронту вещей, в отделениях Народного фронта во всех регионах России помощники проекта: телеведущие, военные корреспонденты, медийные люди – проводят свои собственные сборы для конкретного оборудования, а порой и для конкретных подразделений, полков.

Народный фронт уже на протяжении года собирает, доставляет и передаёт на передовую коптеры, тепловизоры, строительные материалы, обмундирование, ремкомплекты, автомобили. Псковское отделение за год отправило более 150 тонн груза для военных и гражданского населения, два поезда победы, загруженные под завязку, отправились прямо из Пскова, и ещё в 20 отправках помощь от наших земляков была доставлена в федеральном составе прямо на фронт.

Всего за год в рамках марафона собрано более миллиона рублей.

Отметим, что 22 февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводил сбор средств в рамках акции «Всё для Победы!».