Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Бежаниц принимают участие в проекте Народного фронта «Всё для Победы»

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев напомнил жителям об участии района в проекте Народного фронта «Всё для Победы».

«Бежаницкий район, как и все районы Псковской области, присоединился к проекту Народного фронта «Всё для Победы» год назад. Наши жители принимают участие в проекте: собирают продукты питания, медикаменты, перечисляют участникам СВО свои личные финансовые средства», – отметил глава района.

Он также поблагодарил всех причастных к поддержке участников СВО.

«Я ещё раз хотел бы выразить слова благодарности всем неравнодушным гражданам за поддержку наших ребят, которые принимают участие в специальной военной операции. Хочу призвать людей продолжить это благородное дело», – сообщил Сергей Михеев.

Отметим, что принять участие в марафоне можно с помощью QR-кода, по которому можно перевести посильную финансовую помощь. Также можно принести вещи в штаб, который находится на улице Советской, 15 в Пскове.

Напомним, что «Всё для Победы!» – это проект Народного фронта для сбора помощи бойцам и мирному населению в зоне СВО. На сайте pobeda.onf.ru собрана вся информация о запросах военных, а также отчёты о доставке собранной помощи. Помимо постоянного приёма необходимых фронту вещей, в отделениях Народного фронта во всех регионах России помощники проекта: телеведущие, военные корреспонденты, медийные люди – проводят свои собственные сборы для конкретного оборудования, а порой и для конкретных подразделений, полков.

Народный фронт уже на протяжении года собирает, доставляет и передаёт на передовую коптеры, тепловизоры, строительные материалы, обмундирование, ремкомплекты, автомобили. Псковское отделение за год отправило более 150 тонн груза для военных и гражданского населения, два поезда победы, загруженные под завязку, отправились прямо из Пскова, и ещё в 20 отправках помощь от наших земляков была доставлена в федеральном составе прямо на фронт.

Всего за год в рамках марафона собрано более миллиона рублей.

Отметим, что 22 февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводил сбор средств в рамках акции «Всё для Победы!».

Версия для печати













15 июня 2023

Один подросток утонул, другого спасли из реки Великой
15 июня 2023

Псковавтодор приступил к замене асфальта в Печорском районе

15 июня 2023

Дмитрий Быстров: Герои спецоперации – это обученные, крепкие и подготовленные солдаты и офицеры
15 июня 2023

Названы основные площадки кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
15 июня 2023

Акция «Безопасность детства - 2023» проводится в Печорах
15 июня 2023

В Острове облагораживают территорию военно-исторического музея
15 июня 2023

Студенты ПсковГУ стали победителями Всероссийского конкурса рекламных проектов
15 июня 2023

Оглашены предварительные результаты 28-го чемпионата России по воздухоплаванию

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...