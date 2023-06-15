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Общество

Прокуратура проверит устранение нарушений при ремонте домов в Пыталово

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства, в результате которой выявлены нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на улице Железнодорожной в городе Пыталово. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пыталовского района.

Установлено, что на основании заключённого между региональным оператором – Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области и ООО «СУ-7» в июле 2017 года договора был проведён капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. Однако после проведения ремонта были выявлены многочисленные дефекты в результате некачественного проведения работ. Фондом капитального ремонта действенные меры для своевременного устранения выявленных нарушений к подрядной организации не приняты.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области внесено представление.

Фактическое устранение нарушений закона находится под контролем прокуратуры района.

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